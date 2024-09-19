İstanbul'da evlerden ziynet eşyası çalan hırsız kadın kamerada... 102 suç kaydı ortaya çıktı!

İstanbul Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinde girdikleri evlerden binlerce liralık ziynet eşyası çalan ve daha önceden 102 ayrı suç kaydı olan Ebru U. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ebru U. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.