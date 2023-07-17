Video Yaşam İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu | Video
İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu | Video

İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu | Video

17.07.2023 | 10:36

İstanbul'da iki ayrı eve yarasa girdi. Ev sahipleri tarafından yakalanan yarasalar cep telefonu ile kaydedilirken kavanoza konulup su verilen yarasalar tekrar doğaya salındı.

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Olay, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan aile üyeleri havanın sıcak olması nedeniyle açık halde bırakılan pencereden içeriye bir yarasanın girdiğini fark etti. Ancak içeriye giren yarasa bir anda izini kaybettirdi ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ertesi gün yeniden görülen yarasa ev sahibi tarafından yakalanarak bir kavanoza konuldu. Yavru olduğu görülen yarasanın susamış olabileceğini düşünen ev sahibi kavanozun içine biraz su koyarak hava alması için ise kapağına delikler açtı. Bir süre su içmesini bekleyen vatandaş daha sonra ise yakaladığı yarasayı tekrar doğaya saldı. Aynı olay Silivri'de de yaşandı. Bir evin balkonuna giren yarasa haber verilmesi üzerine adrese gelen belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

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