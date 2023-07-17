İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu | Video
İstanbul'da iki ayrı eve yarasa girdi. Ev sahipleri tarafından yakalanan yarasalar cep telefonu ile kaydedilirken kavanoza konulup su verilen yarasalar tekrar doğaya salındı.
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