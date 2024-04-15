İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı | Video
Beyoğlu’nda bir şahıs husumetlisine benzettiği şahsı takip edip silahla bacağından vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından bayramda annesinin elinin öperken yakalanan saldırgan tutuklandı.
ARKASINDAN YAKLAŞIP BACAĞINDAN VURDU
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci arkasından takip ediyor. Ardından koşarak bacağına ateş ediyor. Genç yere düşerken, saldırgan ise kaçıyor. Vatandaşlar koşarak genci yanına geliyor.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ FIRSATI KAÇIRMAYIP YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganın kaçış güzergahındaki kameraları tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganın A.H. (17) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaklaşık 2 ay boyunca saklandığı öğrenilen saldırgan A.H.'nin Ramazan Bayramı'nda Bahçelievler'de yaşayan annesinin evine geleceği bilgisine ulaştı.
BAYRAMDA ANNESİNİN ELİNİ ÖPERKEN YAKALANDI
Hemen harekete geçen polis ekipleri, evin etrafında önlem alarak şahsı beklemeye başladı. Bir süre sonra eve gelen A.H., eve girdikten sonra annesinin elini öptüğü esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.
YANLIŞ KİŞİYİ VURAN SALDIRGAN TUTUKLANDI
Emniyette ifadesi alınan A.H., başka bir şahıs ile husumeti olduğunu olay günü S.D. isimli şahsı husumetlisine benzettiği için ateş ettiğini, olay esnasında kullandığı silahın nerede olduğu sorulduğunda ise Bakırköy sahilinde denize attığını söyledi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.H., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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