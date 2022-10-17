İstanbul'da iki adreste sahte ilaç operasyonu: Piyasa değeri 9 milyondan fazla | Video

İstanbul’da piyasa değeri 9 milyon 116 bin 90 lira olan yüz bin 695 adet kaçak veya sahte ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir ve Güngören İlçeleri'nde iki farklı adrese sahte ve kaçak ilaç operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. İki adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 116 bin 90 lira olan toplamda yüz bin 695 adet kaçak veya sahte ilaç ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.