İstanbul’da korkunç cinayet! Beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini yaktı | Video
Eyüpsultan’da evinden çıkarak bisikletine binen ve ortadan kaybolan Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir’in cesedi Zeytinburnu’nda yakılmış halde bulundu. Cinayet Büro Amirliği polisleri, Etiyopya uyruklu kadın zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ise Özdemir’e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulunurken, Özdemir’in başına beyzbol sopayla vurulup daha sonra yakıldığı öğrenildi.
BİSİKLETİN GASP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.
ETİYOPYALI KADIN ZANLI YAKALANDI
Çalışmalarda, Özdemir'in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs'ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.
BAŞINA TAŞLA VURULUP YAKMIŞ
Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir'le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.'nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir'in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.'nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir'in başına vurduğunu söylediği belirtildi.
KATİL ZANLISI KADIN TUTUKLANDI
M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çekçek diye tabir edilen arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı'na götürdüğünü ve ateşe verdiğini söylediği de öğrenildi. Öldürdüğü Halil Özdemir'in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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