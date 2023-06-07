İstanbul’da korkunç cinayet! Beyzbol sopasıyla öldürüp cesedini yaktı | Video 07.06.2023 | 14:13 Eyüpsultan’da evinden çıkarak bisikletine binen ve ortadan kaybolan Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir’in cesedi Zeytinburnu’nda yakılmış halde bulundu. Cinayet Büro Amirliği polisleri, Etiyopya uyruklu kadın zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ise Özdemir’e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulunurken, Özdemir’in başına beyzbol sopayla vurulup daha sonra yakıldığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz 11 Mayıs tarihinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, geçen 9 Mayıs'ta esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Özdemir'in kardeşi emniyete giderek yardım istedi. Ağabeyinin Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi. Polis Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi.Yapılan çalışmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.Çalışmalarda, Özdemir'in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs'ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir'le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.'nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir'in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.'nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir'in başına vurduğunu söylediği belirtildi.M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çekçek diye tabir edilen arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı'na götürdüğünü ve ateşe verdiğini söylediği de öğrenildi. Öldürdüğü Halil Özdemir'in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.