Video Yaşam İstanbul’da “Kumar” baskını… Özel olarak tasarlanmış adreste yakalandılar | Video
İstanbul’da “Kumar” baskını… Özel olarak tasarlanmış adreste yakalandılar | Video

İstanbul’da “Kumar” baskını… Özel olarak tasarlanmış adreste yakalandılar | Video

24.09.2022 | 10:36

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İstanbul’da kumar oynanması için özel olarak tasarlanan bir adreste yasa dışı kumar oynayan 28 kişi: Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Maslak Mahallesi'nde bulunan bir site dairesinde yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Kumar oynanması için özel olarak tasarlanan, masa ve sandalyelerin bulunduğu adreste yasa dışı kumar oynayan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Masaların üzerindeki poker pulları ve iskambil kağıtları muhafaza altına alındı. M.D. isimli aranan bir firari suçlu da adreste yakalandı. Gözaltına alınan adres sahibi A.A. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı.

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