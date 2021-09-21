Video Yaşam İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada | Video

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada | Video

İstanbul'da lüks rezidansta baston ve yumruklu kavga kamerada | Video
21.09.2021 | 11:43

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Kağıthane’de lüks bir rezidansa girmek için güvenlik ile tartışan iki şahıs, başaramayınca yumruk ve bastonla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, taraflar Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan rezidansta akşam saatlerinde meydana geldi. Rezidansta yaşayan Şaban B. (65) bir arkadaşı ile birlikte içeri girmek istedi. Ancak güvenlik görevlisi Zeki T., ismi kayıtlı olmayan misafiri içeri almak istemedi. Bunun üzerine Şaban B. ile Zeki T. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki T. ile Şaban B, yumruk yumruğa birbirine girerken, misafir olarak gelen diğer şahıs ise bastonla güvenlik görevlisine saldırdı. Bir süre sonra Şaban B. ve arkadaşı binadan çıkarak uzaklaşırken, güvenlik görevlileri bu sırada polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde Zeki T. ile Şaban B. binaya girmeye çalışıyor. Şaban B., misafirini alması için güvenlik görevlisini ikna etmeye çalışıyor. Ancak ikna olmayan görevli ile Şaban T. arasında tartışma başlıyor. İkili bir süre sonra yumruklaşarak yerlerde duruyor. Misafir olarak gelen kişi ise bastonla güvenlik görevlisine saldırıyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRI ANI KAMERADA
Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emmiyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevliler, Şaban B.'yi ve güvenlik görevlisi Zeki T.'yi alarak polis merkezine götürdü. Öte yandan yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların ilk olarak tartıştığı daha sonra da kavgaya tutuştuğu ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ayrıldıkları görülüyor.

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