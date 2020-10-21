Video Yaşam İstanbul'da Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'tan geriye yürekleri yakan görüntüleri kaldı | Video

İstanbul'da Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'tan geriye yürekleri yakan görüntüleri kaldı | Video

İstanbul'da Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'tan geriye yürekleri yakan görüntüleri kaldı | Video
21.10.2020 | 09:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bilecik'te tarlasını için su çukuru açan vatandaş misket bombası buldu | Video 01:49
Bilecik'te tarlasını için su çukuru açan vatandaş misket bombası buldu | Video 21.10.2020 | 14:28
Zonguldak'ta polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru | Video 00:38
Zonguldak'ta polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru | Video 21.10.2020 | 13:54
Son dakika haberi... Kocaeli'de 78 yaşındaki adamdan genç kıza sapık saldırı | Video 00:07
Son dakika haberi... Kocaeli'de 78 yaşındaki adamdan genç kıza sapık saldırı | Video 21.10.2020 | 13:12
Son dakika! Adnan Oktar evlerine yapılan operasyonda bulunanlar şoke etti! 10 milyon dolarlık 03:40
Son dakika! Adnan Oktar evlerine yapılan operasyonda bulunanlar şoke etti! 10 milyon dolarlık 21.10.2020 | 12:08
İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandasına operasyon | Video 01:29
İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandasına operasyon | Video 21.10.2020 | 11:31
Son dakika haberi... Gündem olan İstanbul'daki skandal görüntülerle ilgili flaş hapis cezası istemi | Video 04:34
Son dakika haberi... Gündem olan İstanbul'daki skandal görüntülerle ilgili flaş hapis cezası istemi | Video 21.10.2020 | 11:31
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'deki laf atma cinayeti davasında flaş karar | Video 05:40
Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'deki laf atma cinayeti davasında flaş karar | Video 21.10.2020 | 11:39
Adana'da cinsel istismara uğrayan kız çocuğundan yürekleri yakan açıklama O, benim... | Video 05:20
Adana'da cinsel istismara uğrayan kız çocuğundan yürekleri yakan açıklama "O, benim..." | Video 21.10.2020 | 10:08
Antalya'da kedi gibi miyavlayan karga, görenleri şaşırtıyor | Video 03:46
Antalya'da kedi gibi miyavlayan karga, görenleri şaşırtıyor | Video 21.10.2020 | 10:10
Müge Anlı 21 Ekim 2020 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kocasını genç kadınla şeftali yerken yakalayan kadına acı haber | Video 07:16
Müge Anlı 21 Ekim 2020 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kocasını genç kadınla şeftali yerken yakalayan kadına acı haber | Video 21.10.2020 | 10:21
Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçılarda bıçaklı saldırı | Video 00:44
Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçılarda bıçaklı saldırı | Video 21.10.2020 | 10:08
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:29
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! 9 terörist etkisiz hale getirildi | Video 21.10.2020 | 09:56
Son dakika haberi... İstanbul'da yol kesip dehşet saçan şehir eşkıyası kamerada | Video 01:36
Son dakika haberi... İstanbul'da yol kesip dehşet saçan şehir eşkıyası kamerada | Video 21.10.2020 | 09:57
İstanbul Sultangazi'de marketten seçtiği pahalı ürünleri çalan hırsız kamerada 00:49
İstanbul Sultangazi'de marketten seçtiği pahalı ürünleri çalan hırsız kamerada 21.10.2020 | 09:44
İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video 05:54
İstanbul'da eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan sanıktan akılalmaz savunma | Video 21.10.2020 | 08:49
KKTC'de feci trafik kazası: 3 ölü | Video 01:03
KKTC'de feci trafik kazası: 3 ölü | Video 21.10.2020 | 09:28
İstanbul'da Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'tan geriye yürekleri yakan görüntüleri kaldı | Video 06:23
İstanbul'da Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'tan geriye yürekleri yakan görüntüleri kaldı | Video 21.10.2020 | 09:28
Son dakika haberi... Kocaeli’de radyoaktif kapsül alarmı | Video 01:41
Son dakika haberi... Kocaeli’de radyoaktif kapsül alarmı | Video 21.10.2020 | 08:47
Antalya'da gençlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 03:59
Antalya'da gençlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 21.10.2020 | 08:58
Ardahan'da şehre inen boz ayı böyle görüntülendi | Video 01:45
Ardahan'da şehre inen boz ayı böyle görüntülendi | Video 21.10.2020 | 08:44

İstanbul Esenler'de Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Esenler, Otogar Bağlantı Yolu'nda Mehmet Ali Atış (18) yanında getirdiği silahla Hazal Tektaş (19) vurmuş, daha sonra da intihar etmişti. Tektaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tektaş'ın arkadaşlarına şarkı söylediği görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA