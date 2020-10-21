İstanbul'da Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'tan geriye yürekleri yakan görüntüleri kaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
00:38
Zonguldak'ta polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru | Video 21.10.2020 | 13:54
00:07
03:40
01:29
İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandasına operasyon | Video 21.10.2020 | 11:31
04:34
05:40
05:20
03:46
Antalya'da kedi gibi miyavlayan karga, görenleri şaşırtıyor | Video 21.10.2020 | 10:10
07:16
00:44
Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçılarda bıçaklı saldırı | Video 21.10.2020 | 10:08
00:29
01:36
00:49
05:54
01:03
KKTC'de feci trafik kazası: 3 ölü | Video 21.10.2020 | 09:28
06:23
01:41
Son dakika haberi... Kocaeli’de radyoaktif kapsül alarmı | Video 21.10.2020 | 08:47
03:59
Antalya'da gençlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 21.10.2020 | 08:58
01:45
Ardahan'da şehre inen boz ayı böyle görüntülendi | Video 21.10.2020 | 08:44
İstanbul Esenler'de Mehmet Ali Atış tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Esenler, Otogar Bağlantı Yolu'nda Mehmet Ali Atış (18) yanında getirdiği silahla Hazal Tektaş (19) vurmuş, daha sonra da intihar etmişti. Tektaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tektaş'ın arkadaşlarına şarkı söylediği görülüyor.