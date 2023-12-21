İstanbul’da piyasaya sürülmeye hazırlanan 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
İstanbul Başakşehir'de yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, torbacılara dağıtma hazırlığında olan, yabancı uyruklu şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda; piyasa değeri 8,5 milyon TL değerinde olan 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
38 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Başakşehir'de bulunan depoya, Narkotik Madde Tespit Köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; yakalanmamak için özel olarak dizayn edilmiş, ahşap kavanoz kapaklarının içine zulalanmış vaziyette, 38 kilo uyuşturucu madde (Metamfetamin), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Piyasa değeri 8,5 milyon TL olan uyuşturucu maddenin, piyasaya sürülmesi engellenirken, uyuşturucu madde kaçakçılarının bir yöntemi daha deşifre edilmiş oldu. Yakalanan B.O. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.
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