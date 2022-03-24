Video Yaşam İstanbul'da röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada
İstanbul'da röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada

İstanbul'da röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada

24.03.2022 | 08:46

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İstanbul'da hastanelerde röntgen için gelen hastalara yardımcı olmak bahanesi ile dolandıran Ç.Ö., polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Farklı ilçelerde 33 dolandırıcılık olayına karışan Ç.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleşen 10 adet dolandırıcılık, 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 suçla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerde olaya karışan şüphelinin hastanelerde vatandaşlara röntgen ve ultrason çekiminde yardımcı olma bahanesiyle yaklaştığı, "İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin" diyerek üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarını aldığı ve ilk fırsatta olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Saatler alan kamera izlemesi ve uzun süreli sokak ve saha çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen Ç.Ö. Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.Ö.'nün üzerinden kendisine ait olmadığı belirlenen 1 adet altın kadın kol saati, 3 adet yüzük ele geçirildi. 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından Adliyeye sevk edilen Ç.Ö., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan Ç.Ö.'nün karıştığı dolandırıcılık olayları güvenlik kamerasına yansıdı.

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