İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2023 | 08:56 İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis farklı noktalardan kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da sabaha karşı sis etkisini gösterdi. Sis etkisini TEM Otoyolu çevresinde ve İstanbul'un yüksek yerlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle yüksek binaların tepesi ve Çamlıca Kulesi'nin tepesi sis bulutunda adeta kaybolurken Çamlıca'daki bayrak direğinin sis bulutu altındaki görüntüsü mest etti. Sis TEM Otoyolu, Şile Otoyolu ve Çamlıca Tepesi'nde görüntülendi.