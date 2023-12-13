Video Yaşam İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu | Video

13.12.2023 | 08:56

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis farklı noktalardan kaydedildi.

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İstanbul'da sabaha karşı sis etkisini gösterdi. Sis etkisini TEM Otoyolu çevresinde ve İstanbul'un yüksek yerlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle yüksek binaların tepesi ve Çamlıca Kulesi'nin tepesi sis bulutunda adeta kaybolurken Çamlıca'daki bayrak direğinin sis bulutu altındaki görüntüsü mest etti. Sis TEM Otoyolu, Şile Otoyolu ve Çamlıca Tepesi'nde görüntülendi.

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