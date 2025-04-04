Video Yaşam İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu

04.04.2025 | 09:29

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis bulutları masalsı görüntüler oluşturdu. Küçükçekmece gölünün üzerinde dalga şeklinde ilerleyen sis bulutları havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Küçükçekmece gölünü tamamen kaplayan sis bulutları masalsı görüntüler oluşturdu. Gölün üzerinde dalga şeklinde ilerleyen sis bulutları bir süre sonra gölü tamamen kapladı. Kartpostallık sis bulutu manzarası havadan görüntülendi. Görüntülerde, adeta bulut gölünün oluştuğu görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup birbirlerini yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 02:27
Yol verme tartışmasında trafikte araçlarını durdurup birbirlerini yumrukladılar! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 10:24
Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:19
Kadın esnafın iş yerini benzin döküp yaktılar! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2025 | 10:05
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 02:23
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 04.04.2025 | 09:29
Marmaris’te otel yangını! | Video 01:09
Marmaris'te otel yangını! | Video 04.04.2025 | 08:58
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 02:30
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 08:58
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 01:07
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 03.04.2025 | 17:00
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 01:08
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 03.04.2025 | 17:00
KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
Trafikte ’yol vermedin’ kavgası: Sürücüler birbirine girdi, kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 03:05
Trafikte 'yol vermedin' kavgası: Sürücüler birbirine girdi, kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 03.04.2025 | 16:22
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı’da çözüldü | Video 16:28
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video 03.04.2025 | 15:37
Bağcılar’da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:38
Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit düşen bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.04.2025 | 15:20
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 01:38
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 03.04.2025 | 14:10
Bakan Kurum: 180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız | Video 12:40
Bakan Kurum: "180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız" | Video 03.04.2025 | 14:02
İnegöl’lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 02:12
İnegöl'lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 03.04.2025 | 13:26
Aranması olan şahıs tatil dönüşü sürprizle karşılandı: Doğukan gel. Asayiş Polisi | Video 00:41
Aranması olan şahıs tatil dönüşü sürprizle karşılandı: "Doğukan gel. Asayiş Polisi" | Video 03.04.2025 | 12:31
Ataşehir’de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video 00:42
Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video 03.04.2025 | 12:31
Osmaniye’de pes dedirten olay! Çaldığı otomobille gelip camii duvarını kırıp kuyumcu soydu | Video 01:25
Osmaniye'de pes dedirten olay! Çaldığı otomobille gelip camii duvarını kırıp kuyumcu soydu | Video 03.04.2025 | 11:57
Kaybolan 9 yaşındaki çocuk 12 saatlik çalışmanın ardından ormanda bulundu | Video 02:21
Kaybolan 9 yaşındaki çocuk 12 saatlik çalışmanın ardından ormanda bulundu | Video 03.04.2025 | 11:37
Hindistan’a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı | Video 01:21
Hindistan’a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı | Video 03.04.2025 | 10:57
Polisi bile inandırmış: ’Mit’çiyim’ yalanıyla dolandırıp ABD yerine İstanbul’a göndermiş | Video 03:59
Polisi bile inandırmış: 'Mit'çiyim' yalanıyla dolandırıp ABD yerine İstanbul'a göndermiş | Video 03.04.2025 | 10:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY