Video Yaşam İstanbul’da şok manzara: "Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik!" | Video
İstanbul’da şok manzara:

İstanbul’da şok manzara: "Ramazan ayından önce son kez yapalım dedik!" | Video

02.04.2022 | 12:26

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İstanbul Büyükçekmece'de hareketli anlar yaşandı… Kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan polis, kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Kumarbazlara toplam 18 bin 190 lira para cezası yazıldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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İstanbul'da dün gece sıcak saatler yaşandı… İstanbul Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen bir villaya baskın yapan Asayiş Şube Kumar masası polisi kumar oynayan ve oynatan 13 kişiyi gözaltına aldı. Kumarbazlara toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

Türkoba mahallesi, Cumhuriyet caddesinde bulunan villayı bir süre izleyen polis ekipleri, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Cumhuriyet savcılığından alınan izinle perşembe günü saat 23.45 sıralarında baskın düzenlendi.

İSTANBUL'DA KUMAR BASKINI

Baskın sırasında içende kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı.

Polis kamerasıyla da görüntülenen baskın sırasında villanın adeta bir "casino" gibi dizayn edildiği belirlendi. İçerde yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

"RAMAZAN AYI GİRMEDEN SON KEZ OYNAMAK İSTEDİK"

Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine Ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi. Kumarbazlara Kabahatler kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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