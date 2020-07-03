İstanbul'da sokak ortasında bir erkeği yerlerde sürükleyerek feci şekilde döven kadın kamerada | Video
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İstanbul'da bankta otururken tartıştığı erkeği feci şekilde dövmeye başlayan kadın vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerası ile görüntülendi.