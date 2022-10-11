Video Yaşam İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

11.10.2022 | 17:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

17 yaşındaki çocuğun gasp ettiği taksiye binerken görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:26
17 yaşındaki çocuğun gasp ettiği taksiye binerken görüntüsü ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 17:20
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:32
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 17:10
Fethiye’de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video 00:21
Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Hollandalı turist kayalıklara düştü | Video 11.10.2022 | 17:10
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:32
İstanbul’da taraftar otobüsüne silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 16:54
Ankara’da ’sahte para’ operasyonu: 5 gözaltı | Video 03:38
Ankara'da 'sahte para' operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.10.2022 | 16:30
Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret! Bugün Türkiye cahil bir ülkedir | Video 01:22
Oyuncu Metin Akpınar’dan Türk halkına hakaret! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir" | Video 11.10.2022 | 16:18
Otelin 5. katından düşüp ölmüştü! Lise öğrencisi Gamze Açar davasında karar açıklandı | Video 02:29
Otelin 5. katından düşüp ölmüştü! Lise öğrencisi Gamze Açar davasında karar açıklandı | Video 11.10.2022 | 16:08
Tekirdağ’da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi | Video 00:48
Tekirdağ’da 177 bin 487 makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 16:01
Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video 01:19
Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 15:33
20 yaşındaki Dilara’nın şüpheli ölümü! Cinayet mi intihar mı? | Video 05:50
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! "Cinayet mi intihar mı?" | Video 11.10.2022 | 14:49
Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi | Video 02:19
Kazdağları’ndan geçen Asos ve Troya Tünelleri böyle görüntülendi | Video 11.10.2022 | 15:05
20 yaşındaki Dilara’nın şüpheli ölümü! Cinayet mi intihar mı araştırılıyor | Video 05:50
20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! "Cinayet mi intihar mı" araştırılıyor | Video 11.10.2022 | 14:50
Gaziantep’teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama | Video 01:08
Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:50
Muğla’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:51
Muğla'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:32
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 01:15
Caminin yardım kutusuna göz diken kalpazanlar gözaltına alındı | Video 11.10.2022 | 13:13
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 00:32
Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı | Video 11.10.2022 | 13:00
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 03:58
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 11.10.2022 | 12:18
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 00:51
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 11.10.2022 | 12:34
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 00:37
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 11.10.2022 | 12:18
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 03:34
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 11.10.2022 | 12:07

Kağıthane’de oynanan Bölgesel Amatör Lig müsabakası sonrası Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüsün önü kesilerek camları kırılmış, bir şahıs tarafından otobüs hedef alınarak 7 el silah sıkılmıştı. Olaylarla 4 kişi yakalanırken, otobüse saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taraftarlardan birinin kaldırım taşıyla saldırdığı görülürken, ayrıca silahlı saldırı da bulunan şüpheli de görüntü de yer alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olay öncesinde İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü-Bilecikspor 1969 Spor Kulübü arasında maç yapılmıştı. Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 2'nci haftasında Bilecikspor 1969 Spor Kulübü, İstanbul deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapamış, ikinci yarının 82'nci dakikasında durum 3-3 olunca Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları arasında maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 taraftarı gol sevinci yaşamıştı. Ardından yaşanan arbede kavgaya dönüşmüş, bu şahıslar Bilecikspor taraftarları tarafından dışarı atılmıştı. Ardından karşı tribün ile yaşanan taşlı, su şişeli atışmalar sonrası ortalık bir anda karışmıştı.

OTOBÜSE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYEN ŞAHIS ÖNCE GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Olaylar yaklaşık 15 dakika sürerken, 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bu esnada Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarı bir kişinin ayağı kırılmıştı. Maçın 90'ıncı dakikasında atılan gol sonrası 4-3 kazanan İstanbul Bayburtspor 1918 büyük sevinç yaşarken, 3-0'dan 4-3 maçı kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarları geldikleri takım otobüsüne binmişlerdi. Yola çıkan otobüsün 50 metre ilerlemeden önü kesilmiş, çıkan olaylarda birkaç taraftar taşla otobüsün ön ve yan camlarını kırarken, silahlı bir şahıs da otobüsü hedef alarak 7 el ateş etmişti. Yaşanan olaylarda şans eseri can kaybı yaşanmazken, stad girişinde bulunan dönel kavşak içerisinde silah ile havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli S.A. yakalandı. Şüphelinin kullandığı silah ve şarjöre basılı 7 adet fişek ele geçirildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR YAKALANDI
Polis ekipleri taraftarların dağıldığı sırada kavgaya karışan grupların dağılmasına yönelik uyarılar yaptı. Grubun kalabalık olması nedeniyle takviye kuvvet de çağırıldı. İki grup arasında çıkan kavgada "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından Y.B., E.Ç. ve B.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Y.B., E.Ç. ve B.T. hakkında "Spor Alanlarında Taşkınlık Yapmak" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından adli işlem yapılırken, şüpheli S.A. hakkında ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında spor müsabakalarına süresiz men yaptırımı uygulanarak adli makamlara sevk edildi.

KALDIRIM TAŞINI BÖYLE FIRLATTI
Olaylara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eline kaldırım taşını alan şahıs, otobüse saldırıyor. Öte yandan görüntülerde beyaz otomobilin önünden geçen şüphelinin de otobüse silahlı saldırıda bulunan şüpheli olduğu kaydedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA