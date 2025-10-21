İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a para aktaran 13 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da küresel terör örgütü DEAŞ’a maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların para transferi Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) radarına takıldı.
Söz konusu örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan verilerde, örgüte faaliyet gösterdiği çatışma bölgelere aktarılmak üzere para transfer işlemlerini organize edildiği anlaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda fon sağlamak amacıyla para topladıkları iddia edilen kişilere yönelik "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6415 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli tespit edildi. Zanlılar hakkında İstanbul Cumhuriyeti başsavcılığınca verilen yakalama kararının ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul merkezli 7 ilçede 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, faturasız ve reçetesiz farklı markalarda ilaç ele geçirildi.
