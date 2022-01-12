Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
02:10
İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video 12.01.2022 | 18:56
00:22
Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı | Video 12.01.2022 | 18:36
04:25
22:10
01:12
Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 12.01.2022 | 14:57
03:03
Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 12.01.2022 | 14:14
02:20
01:13
Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 12.01.2022 | 13:33
00:31
Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 12.01.2022 | 12:59
00:58
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 12.01.2022 | 12:59
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
02:51
02:26
05:19
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
00:47
Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
01:28
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
01:54
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 11:10
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağan kar yağışı, megakentin trafiğini de olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre yoğunluk mesai saati bitimiyle birlikte yüzde 65 seviyelerine yükseldi.