Video Yaşam İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video
İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video

İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video

12.01.2022 | 18:56

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İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana aralıklarla yağan kar yağışı, megakentin trafiğini de olumsuz etkiledi. İBB verilerine göre yoğunluk mesai saati bitimiyle birlikte yüzde 65 seviyelerine yükseldi.

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