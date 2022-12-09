Video Yaşam İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video
İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video

İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video

09.12.2022 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ ve ’tefecilik’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu: 6 gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:49
Samsun’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 01:34
Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı | Video 09.12.2022 | 09:40
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 00:16
Sahte ödeme dekontu ile dolandırıcılık yapan 2 şahıs tutuklandı | Video 09.12.2022 | 09:17
Pendik’te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 04:10
Pendik'te mobilya spotçusu alev alev yandı | Video 09.12.2022 | 08:57
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:43
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 09.12.2022 | 08:54
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 01:48
Vali, milli sporcuyla bilek güreşi yaptı | Video 09.12.2022 | 08:39
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:21
İzmir’de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 09.12.2022 | 08:39
Ankara’da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 00:29
Ankara'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti | Video 09.12.2022 | 08:39
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 03:02
Pendik’te işyeri yangını: Vatandaşlar tahliye edildi | Video 08.12.2022 | 22:59
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 01:44
Park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 08.12.2022 | 21:41
İstinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsünün camdan fırlama anı kamerada | Video 02:50
İstinat duvarına çarpan minibüsün sürücüsünün camdan fırlama anı kamerada | Video 08.12.2022 | 19:53
3 kızını öldüren müezzin: Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum | Video 02:35
3 kızını öldüren müezzin: "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum" | Video 08.12.2022 | 16:43
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 01:45
Boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs: “Niyetim vurmak değildi” | Video 08.12.2022 | 16:43
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 01:47
Liseli öğrenciler maçta birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 01:45
Boşanmak istedi diye dehşeti yaşamıştı! Genç kadının uğradığı bıçaklı saldırı anı kamerada | Video 08.12.2022 | 16:17
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:13
Freni çekilmeyen otobüsü eliyle durdurmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada | Video 08.12.2022 | 16:14
’Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi’ iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 02:26
'Miras kalan arsa değerlenince projeyi bloke ettirdi' iddiası: Bin kişi mağdur oldu! | Video 08.12.2022 | 15:52
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: Bu sana ders olsun, bir bardak su iç! | Video 03:54
Araç kiralama vaadiyle dolandırdılar: "Bu sana ders olsun, bir bardak su iç!" | Video 08.12.2022 | 16:00
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 00:35
Hasta taşıyan ambulans traktörle böyle çarpıştı | Video 08.12.2022 | 15:17
Bursa’da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 00:55
Bursa'da fetö operasyonunda 7 tutuklama | Video 08.12.2022 | 15:24

İstanbul’da polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte futbol ve diğer spor müsabakalarında yasadışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptıkları belirlenen bir çete tespit etti. Yürütülen çalışmalarda, söz konusu çete üyelerinin illegal bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği, insanlara zorla senet imzalattıkları, senetler vasıtasıyla tefecilik yapıldığı yönünde istihbari bilgiler edinilmesi sonucunda Çatalca ilçesi bölgesinde suça karışan 6 şüpheli belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 6 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.B., B.Ö.B., K.B., A.A., A.Ö. ve A.D. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet aramalarında, 5 cep telefonu, 5 sim kart ve 4 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Çökertilen çetenin, kendi içinde iş bölümü yaptığı, bazı şüphelilerin yasadışı bahis organizasyonunu yönetip yönlendirdiği, geriye kalan ekibin de bahis borcunu ödeyemeyen vatandaşlara zorla senet imzalattığı ortaya çıktı. Bu senetlere yüksek oranlı faizler uygulayan çete üyelerinin, borçlarını ödeyemeyecek hale gelen vatandaşların iş yerleri, arsaları ve ev gibi taşınmaz mal varlıklarını kendi üzerlerine aldıkları anlaşıldı. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında son bir yılda milyonlarca liralık hesap hareketlerinin olduğu da yine emniyet ekiplerince tespit edildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.B., H.B. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan B.Ö.B. , A.Ö. ve A.D. diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA