Video Yaşam İstanbul'daki bisiklet hırsızı tutuklandı
İstanbul'daki bisiklet hırsızı tutuklandı

İstanbul'daki bisiklet hırsızı tutuklandı

01.10.2022 | 13:36

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İstanbul’da iki ayrı adresten bisiklet, alüminyum pencere ve kapıları çalan iki hırsız yakalandı ve tutuklandı. Hırsızlardan birinin bisikleti kullanarak çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İstanbul'da iki kişi; Maltepe İlçesi'ndeki bir adresten üç adet alüminyum pencere ve kapı, Tuzla İlçesi'ndeki bir adresten ise bir bisiklet çaldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.A. ve Y.K. isimli iki hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan iki hırsız adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan ve tutuklanan hırsızlardan birinin bisikleti kullanarak çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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