İstanbul’daki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme diş kliniğinde yakalanan vatandaşlar, tedavilerini yarıda bırakarak kendilerini dışarı attı.
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