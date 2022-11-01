Video Yaşam İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video

İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video

01.11.2022 | 08:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 04:14
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 09:35
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01:02
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01.11.2022 | 09:33
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 02:47
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 01.11.2022 | 09:24
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01:50
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01.11.2022 | 09:03
İstanbul’daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01:36
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01.11.2022 | 08:55
Bilecik’te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 00:46
Bilecik'te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01.11.2022 | 08:43
İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:50
İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01.11.2022 | 08:42
İstanbul’da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03:56
İstanbul'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01.11.2022 | 08:42
Rize’de yayla evinin kundaklandığı iddiası | Video 01:41
Rize'de yayla evinin kundaklandığı iddiası | Video 01.11.2022 | 00:00
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 00:12
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 31.10.2022 | 23:48
Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video 00:13
Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 23:39
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı | Video 05:56
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı | Video 31.10.2022 | 21:10
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi! | Video 38:37
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi! | Video 31.10.2022 | 19:29
Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 00:15
Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 31.10.2022 | 16:51
Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 00:31
Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 31.10.2022 | 16:05
Ataşehir’de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video 00:53
Ataşehir'de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video 31.10.2022 | 15:38
Lüks araç tren raylarına girmekten son anda kurtuldu | Video 01:33
Lüks araç tren raylarına girmekten son anda kurtuldu | Video 31.10.2022 | 15:43
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video 01:19
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video 31.10.2022 | 15:42
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 00:49
İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2022 | 15:38
Erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi! ’Düştüm’ diyerek şikayetçi olmadı | Video 00:14
Erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi! 'Düştüm' diyerek şikayetçi olmadı | Video 31.10.2022 | 15:22

İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sisten ötürü görüş mesafesi oldukça düşerken, trafiğe çıkan sürücüler de azami dikkat göstererek ilerledi. Yoğun sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA