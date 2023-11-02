Video Yaşam İstanbul'dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği
İstanbul'dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği

İstanbul'dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği

02.11.2023 | 11:52

İstanbul'da sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay arızalandı. Güngören İstasyonununda tramvayın arızalanmasından sonra vatandaşlar bir sonraki istasyona yürüyerek gitti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği 02:53
İstanbul'dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği 02.11.2023 | 11:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 04:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 02.11.2023 | 10:49
Taksim’de film gibi olay! Robin Hood gaspçı çaldığı paraları dağıttı | Video 06:36
Taksim’de film gibi olay! "Robin Hood" gaspçı çaldığı paraları dağıttı | Video 02.11.2023 | 10:32
4. kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı | Video 01:09
4. kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı | Video 02.11.2023 | 10:45
İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 01:09
İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 02.11.2023 | 10:12
Adana’da öğretmene taksici dayağı | Video 03:35
Adana'da öğretmene taksici dayağı | Video 02.11.2023 | 10:31
’Boksör’ lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 01:56
'Boksör' lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 02.11.2023 | 09:45
Boksör lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 01:56
"Boksör" lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 02.11.2023 | 09:57
Evden 60 gram altın çalan apartman görevlisi yakalandı | Video 01:33
Evden 60 gram altın çalan apartman görevlisi yakalandı | Video 02.11.2023 | 09:57
Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video 02:25
Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video 02.11.2023 | 09:57
Sattıkları otomobili yedek anahtarıyla çaldılar | Video 00:46
Sattıkları otomobili yedek anahtarıyla çaldılar | Video 02.11.2023 | 09:43
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 00:30
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:37
İstanbul’da PKK’nın Suriye koluna operasyon: 11 gözaltı | Video 01:00
İstanbul’da PKK’nın Suriye koluna operasyon: 11 gözaltı | Video 02.11.2023 | 09:16
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 01:21
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:04
Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 03:51
Hastane yolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 02.11.2023 | 09:03
Kadıköy’de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video 06:08
Kadıköy'de su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi | Video 02.11.2023 | 08:51
Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 00:14
Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 02.11.2023 | 08:50
Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı 01:04
Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı 01.11.2023 | 21:33
Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü 00:34
Kaza anı kamerada: Sürücü yayanın üzerine böyle düştü 01.11.2023 | 17:51
Kayseri’de midibüs devrildi: 15 yaralı | Video 00:26
Kayseri'de midibüs devrildi: 15 yaralı | Video 01.11.2023 | 16:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA