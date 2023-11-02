İstanbul'dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği
İstanbul'da sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay arızalandı. Güngören İstasyonununda tramvayın arızalanmasından sonra vatandaşlar bir sonraki istasyona yürüyerek gitti.
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