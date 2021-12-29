Video Yaşam İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor! Otobüs yolda kaldı! Öğrenciler kuyrukta bekletildi | Video
İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor! Otobüs yolda kaldı! Öğrenciler kuyrukta bekletildi | Video

İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmiyor! Otobüs yolda kaldı! Öğrenciler kuyrukta bekletildi | Video

29.12.2021 | 16:05

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İstanbullunun toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. 2 buçuk yılda çöken toplu taşıma sistemine bozulan otobüslerden bir tanesi daha eklendi. Kağıthane’de Ayazağa girişinde bir İETT bağlı faaliyet yürüten bir otobüs daha yolda kaldı. Motor kısmından arızalanan otobüs yolcularını indirmek zorunda kaldı. Yolcular ise başka otobüslere binerek yolculuklarına devam etti.

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Öğrenciler de toplu taşımadaki sorunlar nedeniyle mağdur olmaya devam ediyor. HT19 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü - TÜYAP Metrobüs hattının seferlerinin yetersiz olması nedeniyle otobüse binmek isteyen öğrencilerin uzun kuyruklar oluşturduğu ve durakta tek otobüsün beklediği görüldü.

14 FARKLI İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI
Toplu taşımadaki sorunlar ise İBB yönetiminin İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat ile birlikte yapılan vurgunu da ortaya çıkarmıştı.

İBB yönetimi İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesi ihalesini 2019 seçimleri sonrasında iş konusunda tecrübesi olmayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini üstlendiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete 14 ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın siyasi arkadaşı olan CHP Milletvekili Karabat'ın, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi aldığı görüldü. Her gün onlarca otobüs, bakım ve onarımı gerekli ve yeterli bir şekilde yapılmadığı ihalenin teknik şartnamesine uyulmayarak orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullanıldığı için bazı otobüsler yandı bazı otobüsler ise uyumsuzluktan dolayı yollarda kaldığı öne sürüldü. İBB ayrıca Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketten 558 milyon TL'ye 60 adet çift körüklü otobüs satın aldı.

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