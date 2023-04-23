İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara: "Bazen çığlık attığım oluyor" | Video
Pes dedirten görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Cihangir Caddesi üzerindeki metruk bir binanın üstü otopark oldu. Tedirgin olan mahalleli, binanın her an çökmesinden korkuyor. İşte haberin detayları...
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