İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara: "Bazen çığlık attığım oluyor" | Video

Pes dedirten görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndan. Cihangir Caddesi üzerindeki metruk bir binanın üstü otopark oldu. Tedirgin olan mahalleli, binanın her an çökmesinden korkuyor. İşte haberin detayları...