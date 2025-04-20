İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video
İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan Etiler'de bulunan Koç Köprüsü'nün son hali facia geliyor dedirtti. Her gün yüzlerce vatandaşın ve aracın geçtiği köprüde derin yarıkların oluştuğu ve demirlerinin de paslandığı gözlendi. Köprüden beton parçalarının düşmesi ise çökme ihtimalini akıllara getirdi. Atv Haber, o köprüyü görüntülerken vatandaşlar "Hiçbir tedbir alınmamış. Adeta ölüme davetiye" diyerek duruma tepki gösterdi.
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