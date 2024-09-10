İzmir merkezli ‘terörizm finansmanı’ operasyonunda 27 gözaltı | Video 10.09.2024 | 11:42 İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine finansman sağladıkları suçlamasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, teröristlere finansman destek sağladıkları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 30 şüphelinin yakalanması için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenledi.Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise adresinde bulunamadığı ve yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.