Video Yaşam İzmir Torbalı'daki patlamada iki kızını kaybeden baba: "Hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" | Video
İzmir Torbalı'daki patlamada iki kızını kaybeden baba:

İzmir Torbalı'daki patlamada iki kızını kaybeden baba: "Hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" | Video

01.07.2024 | 12:32

İzmir'in Torbalı ilçesindeki şırdancıda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Hayatını kaybeden Birgül Sarılmaz (44) ile Evin Aslan (36) kardeşlerin babası İbrahim Savucu, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

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Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki şırdancıda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 5 kişinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Ölenlerin yakınları, işlemlerin bitmesini bekliyor. Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Eşim, ev hanımı iki çocuk annesiydi. Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" diye konuştu.

PATLAMADA ÖLEN 2 KIZ KARDEŞ PAZARA GİDİYORMUŞ
Adli tıp morgu önünde yakınlarının otopsi işleminin bitmesini bekleyen Deniz Sarılmaz, patlamada eşi Birgül Sarılmaz ile baldızı Evin Aslan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi. Eşinin ve baldızının Torbalı Subaşı'da toprağa verileceğini ifade eden Deniz Sarılmaz, "Önce kuzenlerin evine kahvaltıya, oradan da pazara alışverişe gitmişler. Olay yerine 3-4 kilometre mesafede oturuyoruz. Sonra da bu olayın olduğunu öğrendik" dedi.

Eşi Evin Aslan'ın patlamada yaşamını yitirdiğini söyleyen Şükrü Aslan da "Pazara giderken patlama olmuş. Yaşamlarını yitirmişler, takdiriilahi. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun" diye konuştu. Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

LİSELİ HAVİN AYAKKABI BAKIYORMUŞ
Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni olduğunu söyleyen Salih Ergin ise "Kuzenim Havin, Menderes'te yaşıyordu. Lise öğrencisiydi, okumayı çok severdi. Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Kuzenim, Menderes'te toprağa verilecek. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu.

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