İzmir'de doğal gaz borusu patladı, yürekler ağza geldi | Video
İzmir'in Konak ilçesinde, fırtınanın etkisiyle beraber denizin taşması sebebiyle hasar gören Alsancak semtinde yürütülen çalışmalar esnasında doğal gaz borusu patladı. Sokakta endişe oluşturan ve yüreklerin ağza geldiği yangında, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.
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