İzmir’de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video
İzmir’de DEAŞ Terör Örgütü’ne yönelik 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
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