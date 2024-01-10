İzmir'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 14 gözaltı | Video
İzmir'de terör örgütü FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock kullandığı ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen 17 şüpheliyi yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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