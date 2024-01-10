Video Yaşam İzmir'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 14 gözaltı | Video
İzmir'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 14 gözaltı | Video

İzmir'de FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon: 14 gözaltı | Video

10.01.2024 | 09:30

İzmir'de terör örgütü FETÖ'nün haberleşme programı olan ByLock kullandığı ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen 17 şüpheliyi yakalamaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 14 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock Kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, 17 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karaburun, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğundan dolayı yakalanamadığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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