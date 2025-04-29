Video Yaşam İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video
İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video

İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video

29.04.2025 | 14:14

İzmir'de sahte içki üretimi ve kaçak ürün ticaretinin önlenmesi kapsamında düzenlenen 18 operasyonda 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-27 Nisan tarihleri arasında sahte içki, sahte etil alkol ve kaçak tütün mamulleri ticaretine yönelik 18 operasyon düzenlendi. Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda 1 ikamet, 8 iş yeri, 7 araç ve 1 şahsın üzerinde aramalar yapıldı. Çalışmalarda piyasa değeri 6 milyon lira olan; 1 milyon 800 bin adet içi doldurulmuş makaron, 30 bin adet boş makaron, 10 bin 62 paket kaçak sigara, 2 bin 380 adet kaçak puro, 381 kilogram kaçak tütün, bin 670 litre sahte etil alkol, 59 şişe içki, bin 168 adet kaçak parfüm ve 13 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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