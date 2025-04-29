İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi | Video
İzmir'de sahte içki üretimi ve kaçak ürün ticaretinin önlenmesi kapsamında düzenlenen 18 operasyonda 6 milyon liralık malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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