İzmir'de korku dolu anlar: 33. kattan böyle atladı! | Video
İzmir’in Konak ilçesinde bir genç kadın, 33 katlı otelin çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Olay, saat 18.00 sıralarında Konak’ta bulunan Hilton Oteli’nde meydana geldi. Boş durumdaki otelin çatısına çıkan A.E.’yi (20) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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