İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde balkondan atlayan Efe Altay'dan acı haber! | Video
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İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, 1'inci kattaki evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral (18), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre 18 yaşındaki Efe Altay Saral kurtarılamadı.