İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde balkondan atlayan Efe Altay'dan acı haber! | Video

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde, 1'inci kattaki evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral (18), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre 18 yaşındaki Efe Altay Saral kurtarılamadı.

Sağlık durumu ağır olan Efe Altay Saral'ın, deprem sırasında yaşadığı panikle atladığı zemine başını çarptığı öğrenildi. Hastane önünde, oğlundan gelecek iyi haberi bekleyen Selma Saral, "Oğlum, deprem sırasında balkondan atlamış. Durumu kritik, çok kötü durumu. Normalde benim oğlum sporcu, oradan inerdi. Herkesten oğlum için dua bekliyorum" dedi.