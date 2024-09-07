İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale başladı 07.09.2024 | 14:30 İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 13.10'da Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibi ile müdahale ediyor.



Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.