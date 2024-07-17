Video Yaşam İzmir'de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada!
İzmir'de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada!

İzmir'de yaşlı adama sopalı saldırı kamerada!

17.07.2024 | 13:19

İzmir’in Torbalı ilçesinde, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki yaşlı adama ilk olarak tokat atan, ardından ise elindeki sopayla defalarca vuran şahıs tutuklandı. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.'yi yol kenarına park ettiği aracında beklemeye başladı. Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.'yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı. Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.'nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Sopalı saldırgan tutuklandı
Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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