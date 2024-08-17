İzmir'deki orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan tekrar müdahale başladı
İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı’nda iki gün önce başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını devam ederken, günün ilk ışıklarıyla havadan tekrar müdahale başladı.
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