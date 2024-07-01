Video Yaşam İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı | Video
İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı | Video

İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı | Video

01.07.2024 | 14:08

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün meydana gelen ve 5 kişinin ölümü 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama sırasında evlerinde ya da olay yakınında bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

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Patlamanın olduğu caddede evi bulunan Çiğdem Akdemir, çok şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını ve ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.
Dışarı nasıl çıktıklarını bilmediklerini belirten Akdemir, "Sadece kapıdan çıktığımızı hatırlıyoruz. Çıktığımızda her yer cam parçalarıyla doluydu. Ayağımıza terliği alıp koştura koştura çıktık. Patlama hemen dibimizde oldu. Bizim ev havaya kalktı resmen. O kadar şiddetliydi. O insanları öyle görmek çok kötüydü." diye konuştu.

Evde kalan kedileri "Duman"ın AFAD ekiplerinin yardımıyla bugün daireden çıkarıldığını dile getiren Akdemir, "Dün geceden beri aklım ondaydı. Biz çıkarken saklandığı için bulamamıştık. Yetkililer ve eşim binaya girerek kedimizi aldı. Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyorum." dedi.

Evi hasar gören Erdal Hayta da patlamadan önce ekmek almak için aşağı indiğini, döndüğü sırada çok yüksek bir sesle adeta ayaklarının yerden kesildiğini aktardı.

Sesle birlikte balkona koştuğunu anlatan Hayta, "Her taraf tozdu. Apar topar eşimle aşağıya indik, yaralıları gördük. Dün gece evde kalamadık. Bugün sabah geldik. AFAD ve jandarmayla eve girip ilaçlarımı alıp geri çıktım." ifadelerini kullandı.

Ülkü Türe ise olay anında sokakta olduğunu, yüksek sesle patlamanın olduğu yerden karşı binaya bir şeylerin çarptığını, sonra da rüzgar gibi gelip evlerin camlarını kırdığını belirtti.

Kendi evinin uzak olmasına rağmen hasar aldığını aktaran Türe, ölü ve yaralılara çok üzüldüklerini, hala şokun etkisinden çıkamadıklarını aktardı.
Patlama anında 7 yaşındaki oğluyla evde olan Ayşe Çiftçi de basınçla ayaklarının yerden kesildiğini ve camlarının patladığını anlattı.

Aşağıya inip inmeme konusunda bir türlü karar veremediğini söyleyen Çiftçi, "Olaydan sonra oğlum şoka girdi. Arkadaşlar geldi çıkardılar bizi evden. Aşağıya indiğimizde mahşer yeri gibiydi. Oğlumu, gözlerini kapatarak çıkardım. İnşallah yaralarımızı saracağız. Oğlum çok etkilendi." dedi.

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