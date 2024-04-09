İzmir’in iki ayrı ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama | Video
İzmir’in Konak ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu maddeler ve toplamda 219 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Operasyonla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.Y ve İ.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.İ. M.S. ve K.N. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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