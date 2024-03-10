Video Yaşam İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı | Video
İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı | Video

İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı | Video

10.03.2024 | 11:04

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.

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