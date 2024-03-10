İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı | Video
Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı | Video 10.03.2024 | 11:04
05:03
Baraj suları çekilince hatıraları için evlerine patika yol yaptılar | Video 10.03.2024 | 11:04
04:31
Sanal bahis borcu yüzünden kuyumcuyu soydular | Video 10.03.2024 | 11:04
01:33
Karaman'da şaka gibi olay: Doğum gününde 2 kez araç çarptı | Video 10.03.2024 | 11:04
02:46
Kardeşleri ayıran skuter kazasında sürücü hızını kesmemiş | Video 10.03.2024 | 10:51
01:32
İstanbul’da şoke eden olay! Yürüyüşünü beğenmedi, bacağından vurdu | Video 10.03.2024 | 10:41
00:19
01:02
03:00
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın | Video 10.03.2024 | 08:31
03:57
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı | Video 10.03.2024 | 08:31
02:58
01:25
00:56
7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar 09.03.2024 | 20:19
00:53
Kaldırımda yürüyen komşusuna böyle saldırdı! | Video 09.03.2024 | 15:35
00:30
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.03.2024 | 15:34
00:32
D100'de tır bariyerlere böyle çarptı: 2 yaralı | Video 09.03.2024 | 15:12
03:47
Kadıköy’de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı | Video 09.03.2024 | 14:15
01:46
01:23
Siverek’te polise ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 09.03.2024 | 13:51
00:50
Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 09.03.2024 | 13:47