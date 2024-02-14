Video Yaşam Jandarma Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video
Jandarma Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video

Jandarma Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video

14.02.2024 | 16:00

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 3 aydan bu yana süren teknik ve fiziki takip sonrası jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar hakkında Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 aydan bu yana devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bugün şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. Eş zamanlı icra edilen operasyonda 812 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 3 adet kenevir bitkisi, 3 adet 9 mm çapında tabanca, 47 bin 250 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 810 adet sentetik ecza, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 80 adet 9 mm tabanca fişeği, 14 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", 50 şüpheli şahıs hakkında ise "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan toplam 62 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısı talimatı ile adli tahkikat başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma Manisa’da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video 01:03
Jandarma Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video 14.02.2024 | 16:00
Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:33
Hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.02.2024 | 15:16
Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 01:28
Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 14.02.2024 | 15:08
140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 02:53
140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 14.02.2024 | 14:32
Sel sularıyla dolu bodrum katta ölümü göze alıp kedisini kurtaran kadın o anları anlattı | Video 05:12
Sel sularıyla dolu bodrum katta ölümü göze alıp kedisini kurtaran kadın o anları anlattı | Video 14.02.2024 | 14:02
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video 04:28
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video 14.02.2024 | 14:15
Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video 00:10
Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video 14.02.2024 | 13:15
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:43
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 13:14
Sakarya’da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 01:11
Sakarya'da 105 adet elektronik sigara ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 14.02.2024 | 13:14
Otoyolda tır alev alev böyle yandı: Otobüsteki yolcular tahliye edildi | Video 00:40
Otoyolda tır alev alev böyle yandı: Otobüsteki yolcular tahliye edildi | Video 14.02.2024 | 13:14
Antalya’da alt geçitte felaketin izi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu | Video 01:38
Antalya'da alt geçitte felaketin izi: 1 kişinin cansız bedeni bulundu | Video 14.02.2024 | 11:23
Drone’la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video 01:05
Drone'la tespit edilen kaçak avcı kulübesi yıkıldı | Video 14.02.2024 | 12:03
Filistin’e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan sanık hakim karşısında | Video 05:28
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan sanık hakim karşısında | Video 14.02.2024 | 12:03
Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:50
Bir grup gencin tekme tokat kavgası kamerada | Video 14.02.2024 | 11:23
Tokat’ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video 02:19
Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüsü güvenlik kamerasında | Video 14.02.2024 | 10:39
Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:56
Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı | Video 14.02.2024 | 10:54
15 yaşındaki genç, buzdolabından yaptığı kuluçka makinesiyle odasında civciv üretimine başladı | Video 07:18
15 yaşındaki genç, buzdolabından yaptığı kuluçka makinesiyle odasında civciv üretimine başladı | Video 14.02.2024 | 10:15
Şişli’de akrabaların meydan kavgası kamerada: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı | Video 01:24
Şişli’de akrabaların meydan kavgası kamerada: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı | Video 14.02.2024 | 10:15
Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video 00:36
Selde kendi hayatını hiçe saydı, suyla dolu bodrumdan mahsur kalan kediyi böyle kurtardı | Video 14.02.2024 | 10:48
Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video 02:38
Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video 14.02.2024 | 10:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA