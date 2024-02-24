Jandarmadan nefes kesen 'Narkoçelik' operasyonu | Video
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 'Narkoçelik' operasyonuyla bir gecede çok sayıda kenevir, tabanca ve sentetik hap ele geçirildi.
Yapılan aramalarda bazı şüphelilerin uyuşturucuları yetiştirmek için özel iklimlendirme sistemi kurdukları, bazı şüphelilerinse uyuşturucuları araçların içerisinde gizli bölmelere sakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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