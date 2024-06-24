Jet ski kazasında hayatını kaybeden Kübra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı | Video
Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini hüzünlendirdi.
İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.
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