Kaçak sigara imalathanesine polis baskını! | Video 13.06.2023 | 10:26 Kocaeli İzmit İlçesinde, bazı kişileri gümrük kaçağı tütün ve tütün mamülleri imalatı yaptığına dair duyumlar alarak harekete geçen emniyet güçleri, bir iş yeri ve bir depoya baskın yaptı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İzmit İlçesinde gümrük kaçağı tütün mamülleri üretimi yapıldığına dair duyumlara ulaşıldı.

Başlatılan takip ve elde edilen deliler doğrultusunda bir iş yeri ve bir depoya operasyon düzenledi. Düzenlenen operadsyonda 15 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 25 bin boş makaron, 150 kilo tütün, 250 paket kaçak sigara, 2 sigara sarma makinası, 2 kompresör, 1 ortam nemlendirici ve kesilmiş 250 bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.