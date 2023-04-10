Video Yaşam Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video
Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video

Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video

10.04.2023 | 09:27

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak durdu. Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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