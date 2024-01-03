Video Yaşam Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

03.01.2024 | 11:34

Kadıköy'de bir tekel bayisinin önünden motosikletle geçen şahıs, dükkana silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkan çalışanı yaralandı.

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Olay, Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde dün saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçtiği sırada silahla 3 el ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri tekel bayisinde çalışan Arif Çabuk adlı kişiye isabet etti. Arif Çabuk ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri tekel bayi sahibini ifadesinin alınması için karakola götürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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