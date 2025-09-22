Kadıköy'de tokat attığı kadın bayıldı, çevredekilere bıçak çekti | Video 22.09.2025 | 16:04 Kadıköy’deki bir ortaokulun önünde okul çıkışı motosikletle giden bir kadını, 3 tekerlekli aracıyla yolda ilerleyen bir kişi sıkıştırdı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya çevredekiler de dahil oldu. Araçla giden kişi duruma tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekerek tehditlerde bulundu. Saldırgan Ahmet S. tutuklandı. Olayla ilgili konuşan Fati Yılmaz, "Motoruma çarptı, ne oluyor dememe kalmadı kendisi suratıma tokat atıp vurmaya başladı. Kızımın da benim de can güvenliğimiz yok, çok korkarak okula götürüyorum" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Eylül Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi'nde bir ortaokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kızı M.Y.'yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Yılmaz (41) eve doğru yola çıktı. O sırada 3 tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Yılmaz'ı sıkıştırdı. Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.

ÇEVREDEKİLERİ BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ; KADIN BAYILDI

Bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kalp hastası olduğu öğrenilen kadın bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler yere yığılan kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli daha sonra 3 tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklı şüphelinin çocuğunun aracının olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü. Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRGAN VELİ TUTUKLANDI

Saldırgan Ahmet S. ve Fati Yılmaz'ın öğrenci velisi olduğu, saldırganın Fati Yılmaz'a yaklaşık 4 ay önce hakaret ettiği, aralarında bu nedenle husumet olduğu öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırgan Ahmet S., yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' ile 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BANA ARACIYLA ÇARPIP TOKAT ATTI'

Diğer yandan saldırıya uğrayan Fati Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Mağdur kadın ifadesinde, 34 KUL 413 plakalı motosikletiyle okul önüne çocuğunu almaya geldiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunan 34 MGN 996 plakalı 3 tekerlekli aracın sürücüsü Ahmet S.'nin aracıyla kendisine hafif şekilde çarpıp bir anda tokat atıp vurduğunu söyledi. Fati Y. saldırganın kendisine bıçak çektiğini ardından da, orada bulunan öğrenci velilerinin araya girdiğini ve Ahmet S.'nin motosikletiyle olay yerinden uzaklaştığını da ifadesinde belirtti.

'YÜZÜME TOKAT ATTI'

Olayı anlatan Fati Yılmaz, "Son olayda kızımı aldım yukarı çıktım öğretmenle kızımla alakalı bir durum vardı onu konuştuk. Sonra çıktık, kızımla o durumu konuşarak motorumuza gittik. Motora bindik ve eve doğru yola çıkacaktık. Orada geldi ve motoruma çok sert bir şekilde arkadan çarptı. Sarsıldık, kızımda ben de motordan düşecek gibi olduk. İki kere motora çarptı, ne oluyor dememe kalmadı ikinciden sonra suratıma tokat atıp vurmaya başladı. Araya veliler ve öğretmenler girdi, beni motordan indirdiler" diye konuştu.

'DIŞARI ÇIKAMIYORUZ ÇOK KORKUYORUZ'

Yılmaz, "Sonrasında bıçak çekti. Bunun kasti olduğunu düşünüyorum. Hiçkimse yanında ekmek bıçağı taşımaz. Kızımın da benim de can güvenliğimiz yok, çok korkarak okula götürüyorum. Çocuğumla dışarıya çok korkarak çıkıyorum. Bu şahıs benim de çocuğumun da psikolojisini altüst etti. Şikayetçiyim, ne gerekiyorsa yapılsın" dedi.