Kadın off-road pilotu, pistlerin tozunu attırıyor | Video
Adanalı kadın off-road pilotu, erkek sporu olarak bilinen otomobil sporlarında pistlerin tozunu attırarak kadınların gücünü gösteriyor.Sanayide kendi aracını tamir eden kadın sporcu, genç nesile de örnek oluyor.
SANAYİDE KENDİ İŞİNİ KENDİSİ HALLEDİYOR
Sanayideki off-road araçlarının tamir edildiği atölyede de tulumunu giyerek kendi aracını tamir eden Öztoprak, Adana'da bu sporu seven yeni nesle de örnek oluyor.
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şendağ Öztoprak, "Otomobil sporları sevdam 16 sene önce başladı. Uzun yıllar karting pilotluğu yaptım. Ardından da off-road yarışmalarına katılmaya başladım. Adana'da hiç off-road kadın pilotu yok, Türkiye'de ise sayımız çok az. Keşke daha çok kadın pilotlarımız olsa"dedi.
"GENÇ KIZLARA DA ÖRNEK OLUYORUM"
Yarışlara katıldığı araçların bakımını da kendisinin yaptığını anlatan Öztoprak, "Buradaki ustalarımızdan eğitim aldık ve yarış öncesi kendi araçlarımızın bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Ayrıca genç kızlara da örnek oluyorum ve bu beni çok mutu ediyor. Dilan ve Zeynep benimle birlikte yarışmalara geliyor, sanayiye gelip araçlarını tanıyorlar. Nisan ayında sezonun ilk yarışı Kahramanmaraş'ta olacak. Ona hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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