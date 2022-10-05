Kadınları takip eden şüpheli yakalandı | Video

İstanbul Sarıyer’de, bir kadını takip ederek rahatsızlık verdiği ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin geçtiğimiz aylarda da başka bir kadını takip edip taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.