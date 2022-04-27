Kadir gecesi ne yapmalı? Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? | Video

Kadir Gecesi duası ve zikirleri, bu geceyi en verimli ve faydalı şekilde geçirmek isteyenler tarafından ilgiyle inceleniyor. Kadir Gecesi okunacak dualar, milyonlarca Müslümanın Yüce Allah'a el açarak dualarda buluşacağı bu kıymetli gecenin öncesine araştırılıyor. Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası ile bu duanın anlamı merak ediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Kadir Gecesi ne yapılmalı?" sorusunu ATV'de yayınladı.