Video Yaşam Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video
Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video

Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video

15.08.2022 | 18:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada | Video 00:33
Şahsın kadınları cadde ortasında taciz ettiği anlar kamerada | Video 15.08.2022 | 18:24
Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video 01:32
Kafeler arasında ‘Kaldırıma masa koydun’ kavgası | Video 15.08.2022 | 18:01
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 06:38
Ankara’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi | Video 15.08.2022 | 17:37
Sarıyer’de evleri su bastı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 04:51
Sarıyer'de evleri su bastı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 15.08.2022 | 14:39
Malatya’da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 01:15
Malatya'da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 16:43
Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video 17:47
Ankara’da şiddetli yağış başladı | Video 15.08.2022 | 16:41
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 01:36
Sarıyer’de caddeleri su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 15.08.2022 | 15:54
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 00:13
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 15.08.2022 | 15:08
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 15:06
Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi | Video 02:00
Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 15:10
Marmara’da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı’ndan önemli açıklamalar | Video 03:29
Marmara'da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video 15.08.2022 | 15:16
İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:08
İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.08.2022 | 14:59
Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 01:01
Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 15.08.2022 | 14:53
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 01:49
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:53
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 06:06
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 15.08.2022 | 14:48
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 00:16
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 15.08.2022 | 14:48
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 00:59
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 15.08.2022 | 14:48
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 14:45
Van’da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 01:04
Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 15.08.2022 | 14:38
Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1’i ağır, 2 yaralı | Video 01:11
Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yaptılar: 1'i ağır, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:30

Zeytinburnu’nda aynı cadde üzerinde bulunan iki kafe çalışanları arasında ‘kaldırıma masa koydun’ nedeniyle kavga çıktı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA